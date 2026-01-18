Governo | Renzi ' politici si dividono tra quelli che fanno e influencer scadenti che chiacchierano'

Il governo di Matteo Renzi ha suscitato diverse opinioni tra politici e cittadini. In questo contesto, si osserva una crescente distinzione tra chi si dedica concretamente alla gestione delle questioni pubbliche e chi si limita a commenti superficiali sui social media. Questa dinamica riflette il rapporto tra impegno reale e semplici chiacchiere online, evidenziando l'importanza di un dialogo autentico e responsabile nel panorama politico attuale.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Su Instagram va di moda ricordare il 2016. Per me è stato un anno bellissimo. Sì, è vero: ho perso il referendum e - caso unico in Italia - mi sono dimesso da tutto, ripartendo da zero. Ma il 2016 è stato anche l'anno delle i diritti civili, sui diritti sociali, su Industria 4.0, sul Dopo di noi e su molto altro. Abbiamo fatto tantissimo! E alla fine i politici si dividono tra quelli che fanno e quelli che chiacchierano: i primi lasciano qualcosa, i secondi sono influencer scadenti. Simpatico il giochino del ricordo e alla fine la nostalgia è sempre un sentimento bellissimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

