ROMA – “Meloni continua a ripetere che è lì da 4 anni, che nessuno mai come loro, pensa sia un plus ma diventerà la loro condanna essere lì, non la loro forza. Perché alla fine qualcuno le dirà ‘Sono 4 anni che sei lì, che hai fatto?’. Meloni dà la colpa ai burocrati europei, ma, bionda, sei tu l’Europa.”. È la convinzione di Matteo Renzi, chiudendo l’intervento all’assemblea nazionale del partito, e rivolgendosi al centrosinistra dice: “L’opposizione smetta di piangersi addosso, parli di contenuti: cultura, sicurezza, economia. Se siamo in grado di farlo la Meloni va a casa, se falliamo ci teniamo questa destra per altri 5 anni”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il commento di Renzi sulla situazione politica attuale evidenzia come la durata al governo possa, a lungo andare, diventare un ostacolo. In un contesto di continui cambiamenti, la stabilità e la capacità di rinnovarsi risultano fondamentali per rispondere alle esigenze del Paese. È importante analizzare con attenzione le dinamiche politiche e il loro impatto sulla governance, evitando semplificazioni e sensazionalismi.

