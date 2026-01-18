Gourmantico il racconto della Lombardia a tavola

Gourmantico torna in Lombardia, offrendo un’occasione per scoprire le eccellenze gastronomiche della regione. La manifestazione mira a valorizzare i prodotti locali e avvicinare il pubblico all’alta cucina in modo semplice e autentico. Un appuntamento che promuove la cultura culinaria lombarda, favorendo la scoperta delle tradizioni e delle innovazioni del territorio.

Torna in Lombardia Gourmantico, una manifestazione che intende valorizzare il territorio e rendere l’alta cucina più accessibile al grande pubblico. A partire dal passato 12 gennaio e fino al 2 aprile ventuno ristoranti di quattro province proporranno in giorni determinati (e comunque escludendo i giorni di San Valentino) un menu degustazione completo al prezzo fisso di 80 euro, con un’unica deroga tariffaria rappresentata dal ristorante Villa Elena, due stelle Michelin, dove il pasto costerà 160 euro. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Enogastronomica “Insieme”, realtà che lavora da tempo sulla promozione del territorio attraverso il racconto della cucina contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gourmantico, il racconto della Lombardia a tavola Leggi anche: Tutto il meglio della Lombardia a tavola con il Gambero Rosso Leggi anche: Tutto il meglio della Lombardia a tavola con il Gambero Rosso Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gourmantico, il racconto della Lombardia a tavola; Gourmantico, un nuovo racconto per la cucina d’autore; Gourmantico 2026 al via la terza edizione. Tutti gli chef e i ristoranti che aderiscono; Gourmantico 2026: il menu diventa racconto nella terza edizione dedicata all’alta ristorazione. Gourmantico, il racconto della Lombardia a tavola - Fino al 2 aprile 21 ristoranti di alta cucina per lo più della provincia di Bergamo (ma anche di Brescia, Sondrio, Como e Monza- ilgiornale.it

Gourmantico 2026 al via la terza edizione. Tutti gli chef e i ristoranti che aderiscono - Fino al 2 aprile la rassegna enogastronomica dedicata alla cucina d’autore in Lombardia. ilgiorno.it

Con Gourmantico si mangia nei ristoranti di alta cucina (anche stellati) a prezzo fisso - La terza edizione di Gourmantico riunisce 21 ristoranti di 5 province lombarde fino al 2 aprile, offrendo degustazioni complete a prezzo fisso. italiaatavola.net

Nuovo articolo su Viaggiatori del gusto - Gourmantico 2026: il menù diventa racconto, morso dopo morso - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.