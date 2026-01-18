L'articolo esamina le presunte incongruenze tra la serie

I fan di Gomorra hanno notato incongruenze tra la serie madre e Le Origini: la data di nascita di Imma e l'assenza del padre di Pietro non tornano. Sviste o scelte narrative? Ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marco D'Amore ci porta nel mondo di Gomorra-Le origini: "Diamo l'illusione che Pietro e Imma avranno un futuro diverso" | VIDEO

Marco D’Amore presenta Gomorra - Le origini, un prequel che esplora l’adolescenza di Pietro Savastano. Prodotto da Sky Studios e Cattleya, il progetto mira a offrire uno sguardo approfondito sulle origini dei personaggi principali, mantenendo un tono sobrio e fedele alla narrazione originale. La serie si propone di ricostruire un passato ancora inedito, offrendo un’interpretazione autentica e rispettosa delle radici di questa storia.

Marco D’Amore: “Gomorra – Le Origini è la storia di chi lotta per uscire dalla povertà, non per il potere”

Marco D'Amore, regista di Gomorra - Le Origini, sottolinea come la serie illustri le storie di persone che cercano di uscire dalla povertà, non di conquistare il potere. In un'intervista a Fanpage.it, spiega che il suo obiettivo è mostrare un mondo di individui che lottano per la sopravvivenza e il riscatto sociale, offrendo uno sguardo realistico e sobrio sulla realtà delle periferie.

