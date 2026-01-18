golf elvira non molla e porta a casa il dubai invitational indietro gli azzurri in gara

Nacho Elvira si aggiudica il Dubai Invitational 2026, primo evento stagionale del DP World Tour. L’azzurro, insieme agli altri italiani in gara, non è riuscito a raggiungere il successo, mentre Elvira ha concluso con un totale di -10, un colpo davanti a Daniel Hillier. La competizione ha visto protagonisti atleti di alto livello, confermando l’inizio di stagione con risultati significativi nel circuito internazionale.

È Nacho Elvira il primo vincitore del 2026 sul Dp World Tour. Lo spagnolo ha chiuso al vertice della classifica, a -10 sul totale di 4 giorni, il Dubai Invitational con un margine di un solo colpo di vantaggio su Daniel Hillier, fermo a -9 in 2ª posizione in solitaria. Terza posizione d’onore per Shane Lowry, Rory McIlroy, David Puig e Julien Guerrier che si fermano a -8 a 2 colpi dalla vetta. In particolare, il nordirlandese ha pagato la seconda giornata del torneo chiudendola in +3 e perdendo così contatto con le primissime posizioni dopo aver chiuso in testa il giovedì. Chiudono la top 10 Thorbjorn Olesen, MarcuS Armitage e Matt Wallace in T7 a -6 e Dylan Frittelli, Thriston Lawrence e Antoine Rozner in T10 a -5. 🔗 Leggi su Oasport.it

Golf: Nacho Elvira guida al Dubai Invitational dopo tre giri. McIlroy insegue, italiani indietro

Al Dubai Creek Resort si conclude il terzo giro del Dubai Invitational, con Nacho Elvira in testa dopo tre turni. Rory McIlroy si trova in seconda posizione, mentre gli italiani sono ancora lontani dalla zona di vertice. La competizione si avvia verso le fasi decisive, offrendo un quadro chiaro delle posizioni attuali e delle possibilità di vittoria per i protagonisti in campo.

Golf: al Dubai Invitational è Rory McIlroy il primo leader del 2026

Al Dubai Invitational, Rory McIlroy si distingue come primo leader del 2026 nel DP World Tour, noto anche come European Tour sotto sponsor. Con l’inizio della nuova stagione, il golf mondiale riprende il suo corso, confermando il ruolo di uno dei principali protagonisti del circuito internazionale. La competizione promette spettacolo e continuità, segnando ufficialmente l’avvio delle sfide di quest’anno.

