Gol sbloccati altri 72 milioni per l?occupazione in Campania

In Campania arriva l’ultima tranche di finanziamenti del programma Gol, dedicato alla Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Questa iniziativa mira a favorire l’occupazione attraverso risorse destinate a supportare la formazione e l’inserimento lavorativo. Con 72 milioni di euro disponibili, l’obiettivo è migliorare le opportunità di lavoro nella regione, promuovendo un sistema più efficace di politiche attive e di sviluppo delle competenze.

Arriva in Campania l’ultima tranche di finanziamento del programma Gol, acronimo che sta per Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori e che, tradotto nella realtà, significa soprattutto l’attivazione di corsi di formazione e di riqualificazione, per disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, giovani e donne. In pratica, le fasce più deboli del mercato del lavoro, quelle che solo in parte sono state coinvolte nella crescita dell'occupazione registrata dall'Istat negli ultimi anni. L’intervento, finanziato dal Pnrr, è stato avviato nel 2021 e sarà operativo anche quest’anno. La dote a disposizione per la Regione Campania nel 2026 si attesta sui 72 milioni di euro, su un investimento che, a livello nazionale, raggiunge i 362 milioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

