Gli Spurs dominano contro un enorme Edwards | 55 punti Miami ferma i Thunder brilla Fontecchio
Nella notte Nba, gli Spurs conquistano una vittoria significativa grazie ai 39 punti di Wembanyama, mentre Minnesota celebra un career high di Edwards con 55 punti. Miami interrompe la serie positiva dei Thunder, con Fontecchio che contribuisce con 13 punti. Questi risultati evidenziano le prestazioni individuali e l'andamento delle squadre in una stagione ancora in evoluzione.
La stella di Minnesota al suo career high, ma San Antonio vince con 39 punti di Wembanyama, gli Heat superano i campioni in carica: 13 punti per l'azzurro. Sconfitte per New York e Lakers, Detroit vince ancora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Wembanyama domina e gli Spurs travolgono dei Bucks irriconoscibili - Dopo due stop contro corazzate dell’Ovest, San Antonio ritrova sé stessa contro dei Bucks spenti, trascinata da un Wembanyama in versione maestro zen che piega Giannis e cambia il volto della partita. pianetabasket.com
Milwaukee rischia di essere travolta per la seconda volta cosecutiva, ma fortunatamente nel quarto periodo sistema un po' lo scarto e cade sul campo degli Spurs 119 a 101. Il parziale di 40 a 16 del terzo periodo chiude di fatto la gara e permette a Wemby e c - facebook.com facebook
