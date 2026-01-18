Gli orsi russi del metal sbarcano all’Alcatraz

Gli Slaughter to Prevail, band russa di metal estremo, annunciano il tour europeo “The Grizzly Winter Tour” e si esibiranno all’Alcatraz di Milano. Con un sound potente e energico, porteranno la loro musica in Italia, offrendo un’esperienza intensa ai fan del genere. Un’occasione per ascoltare dal vivo una delle band più rappresentative del metal russo, in un contesto sicuro e dedicato agli appassionati.

Il titolo delle loro date europee, " The Grizzly Winter Tour ", è già tutto un programma. Gli orsi russi del metal estremo, gli Slaughter to Prevail, sono pronti a riversare tutta la loro ferocia, solamente musicale per fortuna, viste le azioni di guerra degli ultimi danni della Russia di Vladimir Putin, sull' Alcatraz di Milano. L'appuntamento è per le 21.20 di mercoledì, ma il concerto della band capitanata da Alex Terrible avrà un antipasto sempre nel nome del metallo pesante: alle 19.30 saliranno sul palco i Suicide Silence e alle 20.15 i Dying Fetus. Ma torniamo al piatto forte della serata del locale di via Valtellina.

