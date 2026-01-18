Gli occhiali veloci di Meta con fotocamera per lo sport | la prova su strada degli Oakley Vanguard

Gli occhiali Meta Oakley Vanguard, frutto della collaborazione tra Meta e Luxottica, sono dispositivi sportivi con funzioni smart integrate. Dotati di una fotocamera da 12 MP, audio open-ear e compatibilità con Meta AI, rappresentano una soluzione tecnologica pensata per chi cerca praticità e innovazione durante l’attività fisica. Questa prova su strada ne esplora le caratteristiche e il funzionamento, offrendo un’analisi obiettiva e dettagliata.

I Meta Oakley Vanguard sono uno dei punti della collaborazione tra Meta e Luxottica. Parliamo di occhiali da sport con caratteristiche smart: hanno un audio open-ear direzionato, una fotocamera da 12 MP e si collegano con Meta AI. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

