Gli “Eroi nel Quotidiano” di Cesate in aiuto dei senzatetto di Milano.

Gli “Eroi nel Quotidiano” di Cesate si impegnano nel sostenere i senzatetto di Milano, offrendo assistenza e conforto anche durante i periodi di freddo intenso. La loro presenza testimonia l’importanza di un gesto concreto di solidarietà, volto a migliorare le condizioni di chi si trova in difficoltà. Un esempio di impegno quotidiano che sottolinea come l’aiuto possa fare la differenza, anche senza clamore.

Solidarietà: i volontari di “Eroi nel Quotidiano” di Cesate in aiuto dei senzatetto di Milano.Nonostante il freddo intenso di questi giorni, la solidarietà non va in letargo. Venerdì 10 gennaio, l’associazione Eroi nel quotidiano, attiva anche sul territorio di Cesate, ha organizzato un’importante iniziativa di sostegno a favore dei senzatetto che vivono a Milano, in particolare nella zona della Stazione Centrale. Alcuni volontari dell’associazione si sono recati nel centro della città per distribuire tea caldo, acqua, cibo e coperte, offrendo non solo beni di prima necessità ma anche un momento di ascolto e vicinanza umana a chi è costretto a vivere in strada, affrontando temperature particolarmente rigide. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

