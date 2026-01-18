Gli artigli rossi della libertà | a Milano la voce iraniana che l’Occidente fatica a capire

A Milano, la manifestazione a sostegno di un Iran libero rivela una forma di libertà che va oltre i confini tradizionali. Gli artigli rossi della libertà rappresentano un'istanza di espressione profonda, spesso legata all'identità e al sacrificio personale. Questa dinamica evidenzia come le lotte per i diritti in Iran assumano caratteristiche diverse da quelle occidentali, coinvolgendo aspetti più intimi e corporei.

MILANO - La stilizzazione della parola Allah sembra un artiglio rosso, stampato su una bandiera che non ha alcun vento a suo favore là, davanti al Consolato della Repubblica Islamica dell’Iran. È un’immagine che mi cattura per il tempo di un respiro, prima di essere sostituita da tricolori vivi e sventolanti, con un leone al centro. È la bandiera della nazione iraniana, penso, quella che dall’altra parte del mare sta costando la vita, in maniera subdola e silenziosa, a migliaia di manifestanti. Mi trovo alla Manifestazione per un Iran libero, che chiama a sé i tanti persiani residenti in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Iran, la rivolta che l’Occidente finge di non vedere: da Milano la voce di un popolo sotto repressioneIn Iran, le recenti proteste testimoniano la resistenza di un popolo che sfida la repressione.

Iran, la rivolta che l'Occidente finge di non vedere: da Milano la voce di un popolo sotto repressione.

