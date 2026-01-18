Gli artigli rossi della libertà a Milano rappresentano una voce iraniana che sfida le interpretazioni occidentali. La manifestazione per un Iran libero rivela una forma di libertà che si distingue per la sua natura carnale e identitaria, spesso espressa attraverso il corpo. Un movimento che testimonia le complesse dimensioni della lotta per i diritti e l’indipendenza in Iran, offrendo uno sguardo più profondo sulle diverse modalità di espressione della libertà.

MILANO - La stilizzazione della parola Allah sembra un artiglio rosso, stampato su una bandiera che non ha alcun vento a suo favore là, davanti al Consolato della Repubblica Islamica dell’Iran. È un’immagine che mi cattura per il tempo di un respiro, prima di essere sostituita da tricolori vivi e sventolanti, con un leone al centro. È la bandiera della nazione iraniana, penso, quella che dall’altra parte del mare sta costando la vita, in maniera subdola e silenziosa, a migliaia di manifestanti. Mi trovo alla Manifestazione per un Iran libero, che chiama a sé i tanti persiani residenti in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gli artigli rossi della libertà: a Milano la voce iraniana che l’Occidente fatica a capire

Gli artigli rossi della libertà: a Milano la voce iraniana che l’Occidente fatica a capireA Milano, la manifestazione a sostegno di un Iran libero rivela una forma di libertà che va oltre i confini tradizionali.

Iran, la rivolta che l’Occidente finge di non vedere: da Milano la voce di un popolo sotto repressioneIn Iran, le recenti proteste testimoniano la resistenza di un popolo che sfida la repressione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Davanti all’Ospedale Maggiore di Trieste sventola la bandiera del Friuli; Il #genoa allunga la striscia della sua imbattibilità nel 2026. Anche col Parma i rossoblù muovono la classifica. Lo fanno al termine di una partita dai due volti. Ben giocata nel primo tempo e, invece, con troppo timore nella ripresa. Ma è comunque un punto d’o; Tutti i segnali di risveglio dell’ordine liberale di fronte agli artigli di Trump; Settore giovanile. L’Under 17 a suon di gol si prende il terzo posto. Sfida rocambolesca (5-3) contro la Casertana.

Assassin's Creed Shadows cresce ancora, confermata l'uscita della prima espansioneA pochi mesi dal debutto di Assassin's Creed Shadows, la storia della shinobi Naoe e del samurai Yasuke è pronta ad ampliarsi ancora: Ubisoft ha aggiornato la tabella di marcia per svelare i suoi ... tgcom24.mediaset.it

L'Europa tira fuori gli artigli Sarebbe l'ora! - facebook.com facebook