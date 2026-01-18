Gli anticipi di ieri nel calcio regionale hanno portato diverse novità. Il Campagnola, con una vittoria importante contro il Rolo, continua a mostrare segnali di crescita. Nel frattempo, il Brescello pareggia in casa contro il Fiorenzuola grazie a un gol di Bohuali, segnando un passo avanti nel campionato di Eccellenza. Questi risultati evidenziano l’equilibrio e l’incertezza della stagione attuale.

Tanti spunti dai sette anticipi di ieri. In Eccellenza fa rumore la seconda vittoria di fila del Campagnola (16): i rosanero, nei risultati, hanno decisamente svoltato e ora vedono la zona salvezza diretta dopo essere stati a lungo in fondo. La vittima è un Rolo (18) che non sa più vincere (da cinque gare non lo fa) e si riavvicina alla zona rossa. Un 2-0 rosanero firmato Vezzani (37’) e Rivi (53’). Buon punto per il BrescelloPiccardo (31) che ospitava il Fiorenzuola (40): Bohuali all’83’ ha pareggiato il gol piacentino di Bertelli al 38’. È il terzo pari di fila per i reggiani. In Prima, girone C, preziosa vittoria del Boca Barco (17) che si riscatta dopo due kappao e si stacca un po’ dalle zone pericolose, dove, invece, naviga la sconfitta Campeginese (13), che non vince da 4 partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli anticipi. Il Campagnola fa ancora rumore: stavolta stende il Rolo. Gol di Bohuali: il Brescello pareggia in casa col Fiorenzuola

