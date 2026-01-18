A Cosenza è stato istituito uno sportello dedicato alla giustizia riparativa, attivo presso il Tribunale grazie a un protocollo tra Procura, avvocati e associazioni. L'iniziativa mira a favorire percorsi di confronto e riparazione tra le parti coinvolte, promuovendo un approccio più collaborativo e riabilitativo nel sistema giudiziario. Questa nuova sede rappresenta un passo importante verso modalità alternative di risoluzione delle controversie.

Attivato al Tribunale di Cosenza un nuovo sportello dedicato ai percorsi di giustizia riparativa grazie a un protocollo tra Procura, avvocati e associazioni.. Un passo concreto verso una giustizia più umana e consapevole. Da qualche giorno, presso il Tribunale di Cosenza, è attivo un nuovo sportello dedicato alla giustizia riparativa, frutto di un protocollo d’intesa tra la Procura, l’Ordine degli Avvocati e l’associazione Libera. L’iniziativa mira a offrire percorsi riabilitativi e di dialogo tra le parti coinvolte in procedimenti penali, inclusi gli autori del reato e le persone offese. Un nuovo front-office per orientare cittadini e professionisti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giustizia riparativa: a Cosenza nasce uno sportello dedicato

Protocollo d’Intesa sulla Giustizia Riparativa nel Circondario del Tribunale di Cosenza

Il Protocollo d’Intesa sulla Giustizia Riparativa nel Circondario del Tribunale di Cosenza rappresenta un accordo tra Procura e Ordine degli Avvocati, finalizzato all’attuazione di pratiche riparative in conformità alla legge 1342021. Questa iniziativa mira a promuovere un approccio più sostenibile e condiviso nel trattamento delle controversie penali, favorendo il reinserimento sociale e la riparazione del danno.

Nasce a Verona la Cittadella della giustizia riparativa

A Verona nasce la Cittadella della giustizia riparativa, un nuovo centro dedicato a promuovere pratiche di riparazione e dialogo tra le parti. Inserita nelle recenti riforme della legge Cartabia, questa struttura mira a favorire un approccio più sostenibile e partecipativo nel sistema giudiziario, offrendo un’alternativa alle procedure tradizionali e promuovendo la riabilitazione e il confronto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Quotidiano l'Attacco. . GIUSTIZIA RIPARATIVA Strumento per ricostruire relazioni sociali, favorire la riconciliazione e rigenerare le comunità dopo le ferite causate dal crimine. Leggi qui ---> https://tinyurl.com/4dhh8fbb #lattacco #foggia #giustiziariparativa - facebook.com facebook

#Minori e #giustizia riparativa, rinnovato il Protocollo d’intesa. Soddisfazione del Garante regionale per l’ #Infanzia e l’ #Adolescenza #GiovanniRavalli per l’approvazione della delibera da parte della @regionepiemonte x.com