Giunta regionale Campania deleghe degli assessori a rischio sovrapposizione | sos al Capo di gabinetto

La giunta regionale della Campania si trova a dover affrontare un problema di sovrapposizione nelle deleghe assegnate agli assessori. La questione, che potrebbe creare confusione e inefficienze, è ora sotto l’attenzione del Capo di gabinetto del presidente Fico, chiamato a chiarire e riorganizzare le competenze per garantire un funzionamento più efficace dell’ente.

L'organizzazione delle deleghe di giunta ad alto rischio di sovrapposizione tra assessori. Il caso in mano al Capo di gabinetto del presidente Fico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

