Giunta regionale Campania deleghe degli assessori a rischio sovrapposizione | sos al Capo di gabinetto

La giunta regionale della Campania si trova a dover affrontare un problema di sovrapposizione nelle deleghe assegnate agli assessori. La questione, che potrebbe creare confusione e inefficienze, è ora sotto l’attenzione del Capo di gabinetto del presidente Fico, chiamato a chiarire e riorganizzare le competenze per garantire un funzionamento più efficace dell’ente.

Nuova Giunta Regionale in Campania: Scopri i Nomi e le Deleghe di Fico - La nuova giunta della Campania è ufficialmente insediata, con nomine strategiche e deleghe mirate per un governo regionale più efficiente e reattivo. notizie.it

Campania, Roberto Fico nomina la giunta regionale: tra gli assessori l'ex di De Luca e Cutaia - Roberto Fico, neopresidente della Regione Campania, ha nominato la nuova Giunta. tg.la7.it

