L’episodio di violenza avvenuto in una scuola italiana, in cui un ragazzo di 18 anni ha accoltellato un coetaneo per gelosia, evidenzia le difficoltà di alcuni giovani nel gestire emozioni e relazioni. Lo ’Snodo 1’ dell’oratorio si propone come uno spazio di ascolto e supporto, offrendo ai giovani strumenti per affrontare disagi e prevenire situazioni di rischio. Un intervento importante per il benessere delle nuove generazioni.

Diciottenne entra in classe e accoltella lo studente, per gelosia: l’omicida adolescente non sopportava che la vittima parlasse con la sua fidanzata. E’ accaduto 48 ore fa a La Spezia, ma secondo psicologi e psichiatri esperti di età evolutiva, il caso di violenza “non è più isolato“, ma riconducibile ad un fenomeno sociale molto più ampio e che evidenzia tra i giovani “una pericolosa normalizzazione della violenza“. E’ d’accordo Paolo Ercolani, filosofo, professore universitario, autore di libri e articoli legati alle nuove tecnologie e ai loro effetti specie sui giovani e invitato da Rotary Pesaro a tenere la conferenza: "La generazione fragile: iperconnessi al virtuale e disconnessi dalla realtà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani e violenza. Lo ’Snodo 1’ dell’oratorio aiuta ad affrontare i disagi

Leggi anche: Una buona colazione evita stanchezza e fame durante una mattinata dedicata allo sport. Non alzare la glicemia aiuta ad affrontare senza rischi la discesa

Leggi anche: Il cioccolato fondente aiuta a mantenersi giovani. Lo studio del King’s College sulla teobromina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Giovani: Gulino (Cnop), “violenza non è mai devianza improvvisa ma espressione disagio”. “Investire su prevenzione con psicologo di base” - “Tra gli adolescenti stiamo osservando un intreccio sempre più evidente tra aggressività, abuso di sostanze, isolamento digitale e fragilità emotive. agensir.it

Carabinieri, il bilancio 2025: “Focus su giovani armati e violenza di genere” - "Colpire la criminalità organizzata significa restituire spazi di libertà ai cittadini onesti, indebolire il controllo mafioso sull’economia e riaffermare la presenza concreta dello Stato. fanpage.it

Jacopo Dozio (FI): «La violenza tra i giovani la si combatte anche con l’educazione dei nostri figli» - «Sono sempre troppi i casi di violenza tra giovani in Lombardia ed è una questione culturale ed educativa che dobbiamo affrontare assolutamente attraverso un lavoro di collaborazione tra diversi ... affaritaliani.it

Un altro episodio di violenza tra giovani: agguato alla stazione ferroviaria - facebook.com facebook