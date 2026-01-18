Giovani e violenza Lo ’Snodo 1’ dell’oratorio aiuta ad affrontare i disagi
L’episodio di violenza avvenuto in una scuola italiana, in cui un ragazzo di 18 anni ha accoltellato un coetaneo per gelosia, evidenzia le difficoltà di alcuni giovani nel gestire emozioni e relazioni. Lo ’Snodo 1’ dell’oratorio si propone come uno spazio di ascolto e supporto, offrendo ai giovani strumenti per affrontare disagi e prevenire situazioni di rischio. Un intervento importante per il benessere delle nuove generazioni.
Diciottenne entra in classe e accoltella lo studente, per gelosia: l’omicida adolescente non sopportava che la vittima parlasse con la sua fidanzata. E’ accaduto 48 ore fa a La Spezia, ma secondo psicologi e psichiatri esperti di età evolutiva, il caso di violenza “non è più isolato“, ma riconducibile ad un fenomeno sociale molto più ampio e che evidenzia tra i giovani “una pericolosa normalizzazione della violenza“. E’ d’accordo Paolo Ercolani, filosofo, professore universitario, autore di libri e articoli legati alle nuove tecnologie e ai loro effetti specie sui giovani e invitato da Rotary Pesaro a tenere la conferenza: "La generazione fragile: iperconnessi al virtuale e disconnessi dalla realtà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
