giorno della momoria le iniziative

Il 27 gennaio si avvicina, Giornata della Memoria, un momento di riflessione sulla storia e le tragedie del Novecento. L’amministrazione comunale ha predisposto diverse iniziative per sensibilizzare e approfondire questi temi, invitando la comunità a ricordare e a riflettere sugli eventi che hanno segnato il nostro passato. Un’occasione per conoscere, comprendere e mantenere viva la memoria storica.

Si avvicina il 27 gennaio, Giorno della Memoria, e l'amministrazione comunale annuncia diverse iniziative di riflessione e approfondimento sulla memoria storica e sulle tragedie del Novecento. Come ogni anno, martedì 20 gennaio alle ore 11, al palazzo del Ridotto (piazza Almerici), l'Amministrazione comunale ricorderà le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico, nonché dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, con la deposizione di una corona alla lapide dedicata ai concittadini ebrei deportati negli anni 1943-1944. Il primo incontro in programma, a cura di Auser Cesena, si terrà, alle 15:30, nella sede di Corso U.

