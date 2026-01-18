Giorno della Memoria a Concordia una serata dedicata a don Arrigo Beccari

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, la Cooperativa Culturale “Gioacchino Malavasi” organizza a Concordia una serata di approfondimento dedicata a don Arrigo Beccari. L’evento intende ricordare le vittime della Shoah e riflettere sui valori di memoria, civiltà e rispetto, nel rispetto della storia e della sensibilità collettiva. Un momento di confronto e di memoria, aperto alla comunità e alle istituzioni.

In avvicinamento alle celebrazioni per il Giorno della Memoria, la ricorrenza nazionale ed internazionale del 27 gennaio dedicata alle vittime della Shoah, la Cooperativa Culturale "Gioacchino Malavasi" - Impresa Sociale organizza una serata di approfondimento storico e civile dedicata a una delle figure più luminose della resistenza morale modenese: Don Arrigo Beccari. Al centro dell'incontro la presentazione del libro di Enrico Ferri dal titolo "Le cose perfette non esistono tra gli uomini". A dialogare con l'autore sarà Francesco Manicardi, consigliere della Cooperativa Culturale "Gioacchino Malavasi" Impresa Sociale.

