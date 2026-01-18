Giornata di chiusura per Ti Amo Sicilia le aperture di Pd e Cinquestelle accendono il confronto

A Caltagirone si è conclusa la giornata di chiusura dell'evento

Giornata politica di chiusura a Caltagirone dell'evento "Liberi e Forti" promosso dal Centro studi di Ti Amo Sicilia: il nuovo movimento politico guidato dal sindaco di Taormina Cateno De Luca. Nel corso della giornata di ieri i parlamentari di Pd e Cinqustelle, Michele Catanzaro e Luigi Sunseri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: De Luca debutta con Ti amo Sicilia e attacca sul ponte: "Opera definanziata, Schifani liberi subito 1,3 miliardi"

Leggi anche: De Luca lancia Ti Amo Sicilia e strizza l'occhio alla Dc: "Nuovi equilibri politici nel segno della trasversalità"

