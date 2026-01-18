Giorgia Meloni sbarca a Seoul a caccia di alleati

Giorgia Meloni ha effettuato una visita a Seoul, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali italiane. Dal Giappone, ha aggiornato sulla posizione dell’Italia riguardo alle attività nel Nord dell’Artico, sottolineando l’intento di mantenere un equilibrio tra gli interessi dell’Unione Europea e quelli degli Stati Uniti. Questa strategia si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle questioni geopolitiche e di alleanze coordinate a livello internazionale.

Non è escluso che i militari italiani vadano in Groenlandia, ma solo nell'ambito della Nato. Da Tokyo, tappa del suo viaggio in Giappone, Giorgia Meloni è tornata sul dossier dell'Artico, nuovo fronte internazionale che si è aperto, precisando la posizione del governo italiano che, ancora una volta, tenta una terza via tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. No, dunque, a spedire ora soldati italiani, cosa che, per dirla con il ministro Guido Crosetto, sarebbe «una barzelletta». Diverso, però, sarebbe, aggiunge la premier, se il problema si risolvesse, come si augura il governo italiano, in un maggior coinvolgimento della Nato.

Meloni a Seoul: "Lavoriamo per de-escalation in Iran. Groenlandia? Sicurezza tema interno a Nato" - Su Groenlandia, la premier: "Da Europa no intenti divisivi con Usa, difficile intervento militare di terra". msn.com

Meloni visita il cimitero di Seul, 'fianco a fianco per difendere libertà e pace' - La premier omaggia i caduti in Corea, oggi vede le imprese italiane. ansa.it

