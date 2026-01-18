Ginnastica pavese atleti da premio | Dietro a un podio c’è tanto lavoro

La Ginnastica Pavese celebra i suoi atleti più meritevoli del 2025, riconoscendo il loro impegno e le loro prestazioni. Questo premio vuole rendere omaggio a chi, con dedizione e costanza, ha contribuito al successo della società. Un riconoscimento che testimonia il valore del lavoro quotidiano e dell’impegno sportivo, elementi fondamentali per il progresso e la crescita di ogni atleta.

Un premio per tutti gli atleti della Ginnastica pavese che nel 2025 hanno ottenuto i migliori risultati. "È bello ritrovarsi tutti insieme e riconoscere il significato del risultato sportivo e di tutto quello che c’è dietro – dice il presidente Franco Rosa –. Perché dietro a un podio c’è tanto lavoro in palestra, tanti insuccessi durante gli allenamenti e la ricerca continua della perfezione tecnica, che permette di fare un grande risultato quando si è in gara". Nel corso della cerimonia sono stati ricordati i risultati di maggior rilievo ottenuti nell’ultimo anno. Per la Ginnastica artistica femminile (Gaf), la Società ginnastica pavese ha conquistato il quarto posto nel campionato di Serie A2, grazie alle prestazioni di Erica Amato, Ludovica Canetti, Ines e Anita Del Bo, Arianna Grillo e Marta Sali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

