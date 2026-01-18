Gen Z e lavoro l’assessore Magnacca | Non è rottura ma anticipazione dei cambiamenti

L'assessore Magnacca sottolinea come l'ingresso della Generazione Z nel mondo del lavoro rappresenti un'evoluzione naturale, più che una rottura. I giovani nati tra il 1997 e il 2012 portano con sé nuove prospettive e competenze, anticipando i futuri cambiamenti nel panorama lavorativo. La loro presenza contribuisce a ridefinire le modalità di lavoro e a promuovere un approccio più digitale e flessibile.

La Generazione Z, quella dei nati tra il 1997 e il 2012, è molto più di un gruppo di giovani in cerca di occupazione. Per l'assessore regionale alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, rappresenta "un acceleratore di cambiamento" nel mondo del lavoro. Commentando un recente articolo de "Il Sole 24 Ore" e uno studio dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis), l'assessore evidenzia che "la Gen Z sta agendo come un laboratorio di modelli destinati a diventare presto riferimento anche per le generazioni successive". "La loro presenza numericamente ridotta in Italia – spiega – non ne limita l'impatto.

