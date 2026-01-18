Gaza via alla fase 2 | ecco il board di Trump

La fase 2 delle operazioni a Gaza è iniziata, segnando un nuovo capitolo nella situazione della regione. In questa fase, si evidenzia il ruolo delle decisioni prese dall’amministrazione statunitense, in particolare da Donald Trump, che influenzano gli sviluppi e le dinamiche sul territorio. È importante seguire gli aggiornamenti per comprendere le implicazioni di queste azioni e il contesto internazionale che le circonda.

La Fase 2 a Gaza è ufficialmente iniziata ma è già parzialmente in salita. Ancora una volta c’è la mano, e non solo, del presidente americano Donald Trump. Il tycoon ha annunciato la formazione dell’esecutivo per rendere «operativa la visione del Board of Peace» per il controllo ma anche e soprattutto, per la pacificazione e la ricostruzione della Striscia di Gaza devastata dal conflitto. «Il nostro sforzo riunirà un illustre gruppo di nazioni pronte ad assumersi la nobile responsabilità di costruire una pace duratura, un onore riservato a coloro che sono disposti a dare il buon esempio e a investire brillantemente in un futuro sicuro e prospero per le generazioni a venire», scrive Trump nelle prime lettere inviate ai primi «meravigliosi e impegnati partner». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

