Gatti non per caso - La gestione dei felini sul territorio e nuovi obblighi di legge in Fvg

Il Comune di Cordenons, in collaborazione con Difesa Ecozoofila Ambientale O., organizza una serata informativa gratuita dedicata alla gestione dei gatti sul territorio e ai nuovi obblighi di legge in Friuli Venezia Giulia. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza e offre un'occasione per approfondire le normative e le buone pratiche per la tutela dei felini. Un momento di confronto utile per conoscere meglio i propri doveri e responsabilità.

Serata informativa grauita a Cordenons, aperta a tutta la cittadinanza, organizzata dal Comune di Cordenons - Assessorato all'Ambiente e Tutela Animale in collaborazione con Difesa Ecozoofila Ambientale O.D.V.L'obiettivo del convegno è quello di dare informazioni utili sulla tutela e gestione dei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: La Vita Segreta dei Gatti approda su Rai 5: una serie per capire i nostri amici felini La legalità si impara da giovani: nuovi incontri dei Carabinieri di Benevento sul territorio

I Carabinieri di Benevento continuano il loro impegno nelle scuole del territorio, promuovendo la cultura della legalità tra i giovani. Attraverso incontri educativi, vogliono sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza del rispetto delle regole e dei valori civili, contribuendo alla costruzione di una società più consapevole e responsabile. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. GATTI NON PER CASO - La gestione dei felini sul territorio e nuovi obblighi di legge in FVG - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.