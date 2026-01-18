Gasp si gode la nuova Roma | Con quei due lì davanti siamo da vertice

Gasp commenta positivamente la prestazione della Roma dopo la vittoria a Torino, sottolineando l'importanza dell'apporto dell'olandese in campo. Il tecnico evidenzia come la presenza di quei due davanti abbia migliorato il livello della squadra, offrendo a Paulo un punto di riferimento concreto. Un risultato che rafforza la fiducia del mister e conferma la crescita della squadra nelle ultime uscite.

Si coccola Malen, ma pure Dybala. Si gode il quarto posto in solitaria ritrovato e si aspetta ora gli ultimi rinforzi per sognare davvero in grande. Gongola Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 0-2 su un Torino che ha provato a infliggergli il terzo ko stagionale. “Quando prendi giocatori di livello come Malen, si alza tutta la capacità offensiva della squadra. Abbiamo creato tanto e giocato con qualità, volevamo questa vittoria. È un bel segnale”, ha esordito il tecnico. “Il primo gol di Malen è straordinario, - insiste Gasp - Dybala sta salendo e ora ha un riferimento di valore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

