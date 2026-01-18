Le recenti analisi delle immagini rimasterizzate suggeriscono che l’aggressione a Chiara Poggi potrebbe essere avvenuta in cucina, piuttosto che all’ingresso della villetta di via Pascoli a Garlasco. Questa ipotesi apre nuovi orizzonti nell’indagine, offrendo possibili elementi di chiarimento sulla dinamica dei fatti. La parte civile valuta questa prospettiva come un aspetto rilevante nel proseguimento del procedimento giudiziario.

L’aggressione a Chiara Poggi potrebbe essere iniziata in cucina e non sull’ingresso della villetta di via Pascoli a Garlasco. È questa la conclusione preliminare di una nuova consulenza tecnica commissionata dalla famiglia della giovane uccisa il 13 agosto 2007 e destinata a incidere su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi vent’anni e sull’inchiesta condotta dalla procura di Pavia nel tentativo di riscrivere il delitto. Un’ipotesi quello dell’assalto alla giovane su cui il team legale, che da sempre assiste la famiglia della 26enne, aveva già formulato nel 2009. Quando era ancora lontana la sentenza definitiva ad Alberto Stasi, l’allora fidanzato della vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – “L’aggressione di Chiara Poggi in cucina”, l’ipotesi della parte civile grazie alla rimasterizzazione delle immagini

