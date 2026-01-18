Gal via al nuovo progetto europeo

Il Gal L’Altra Romagna di Sarsina partecipa al progetto europeo Transmic-Vet, dedicato alla valorizzazione delle micro-destinazioni turistiche. Con oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo rurale delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Gal si impegna a promuovere una crescita sostenibile attraverso il miglioramento della governance e la collaborazione tra territori locali. Un passo importante per rafforzare il patrimonio e le potenzialità delle micro-destinazioni della regione.

Il Gal (Gruppo di Azione Locale) L'Altra Romagna, con sede a Sarsina, da oltre 30 anni impegnato nello sviluppo rurale dei territori delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, parteciperà a Transmic-Vet-Trasformare le micro-destinazioni attraverso la C-Vet, potenziando la governance, la collaborazione e la crescita sostenibile. Un nuovo progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+KA2. Il progetto si concentra sulle micro-destinazioni rurali, realtà ricche di patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico ma spesso caratterizzate da sfide strutturali: stagionalità marcata, limitate competenze digitali, scarsa integrazione tra gli attori locali e difficoltà nel definire strategie condivise di sviluppo turistico.

