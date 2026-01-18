Fvs in Serie C interminabili minuti di attesa per consultare il monitor | che barba che noia…

Segnali di risultato in Serie C spesso richiedono tempi lunghi e attese infinite davanti ai monitor, creando frustrazione tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione si ripete, generando una sensazione di noia e impotenza che accomuna molti appassionati. In questo articolo, esploreremo le dinamiche di questa attesa, analizzando cause, conseguenze e possibili soluzioni per migliorare l’esperienza di chi segue con passione il calcio di serie C.

Tempo di lettura: 3 minuti Che barba, che noia. Bisogna prendere in prestito un must della tv degli anni 90 di “Casa Vianello” per raccontare lo stato d’animo di migliaia di tifosi che affollano i campi di serie C. L’oggetto del contendere è il Fvs, acronimo di Football Video Support, una sorta di cugino piccolo del Var che sta regalando in questa stagione polemiche a non finire. La Lega Pro, nonostante ben altri problemi ai quali porre un rimedio, ha pensato bene di dotarsi la scorsa estate di un Var figlio di un Dio minore con lo scopo di “ridurre gli errori”. Il tutto tra incertezze interpretative, immagini di scarsa qualità e telecamere posizionate non nella prospettiva giusta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo il Benevento ha preso il controllo della partita contro il Casarano, che si è disunito sotto pressione. La squadra sannita ha deciso di accelerare, consolidando il risultato con un rapido uno-due e il gol di Salvemini. Mister Di Bari ha commentato l’andamento della gara, sottolineando l’importanza di gestire meglio il tempo e le risorse durante il match.

