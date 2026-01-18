Nel giorno in cui Dudu Costa celebra le sue 150 reti, il Modena Cavezzo ottiene una vittoria importante contro il Montebianco Prato, seconda in classifica, con il punteggio di 5-4. Il risultato rafforza la posizione in classifica, ipotecando la salvezza con un margine di +13 sull’ultima posizione e consolidando il quinto posto in zona playoff.

Nel giorno della festa per le 150 reti di Dudu Costa (foto Bassoli), il Modena Cavezzo si fa un altro regalo battendo 5-4 il Montebianco Prato secondo, successo che di fatto ipoteca la salvezza (+13 sull’ultimo posto) e vale il 5° posto solitario da playoff. La apre proprio Dudu Costa con uno ’scavino’, poi dopo l’1-1 allunga Semedo (2-1) prima del pari toscano. Nella ripresa ribaltone Prato (3-2), ma Semedo e Akram Ben Saad (’foto’ su rinvio del portiere) riportano avanti i gialloblù, che dopo il 4-4 pratese trovano a 5’ dalla fine il gol di Raiola su rinvio di Latino. All’ultimo secondo il ’giallo’: il Prato fa 5-5 ma dopo review al monitor gli arbitri annullano perché la palla è entrata qualche istante dopo la sirena finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

