Furto con spaccata in abitazione rubata una borsa firmata da 5mila euro

Nella serata di venerdì 16 gennaio 2026, a Udine Nord, si è verificato un furto con spaccata in un’abitazione. I malviventi, dopo aver infranto un vetro sul retro, sono entrati nell’appartamento e hanno sottratto una borsa firmata dal valore di circa 5.000 euro. Indagini in corso per identificare i responsabili e valutare eventuali misure di sicurezza da adottare.

Un furto in abitazione si è verificato nella serata di venerdì 16 gennaio 2026 in zona Udine Nord.I soliti ignoti si sono introdotti all'interno di un'abitazione, dopo aver infranto il vetro di una finestra sul retro.Una volta dentro si sono impossessati di una borsa di Louis Vuitton del valore.

