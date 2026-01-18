Furti nelle case Salvatore Autiero arrestato in aeroporto a Napoli | era sfuggito al blitz con 38 arresti

Salvatore Autiero, 44 anni, è stato arrestato all'aeroporto di Napoli Capodichino dopo essere sfuggito a un blitz che ha portato all'arresto di 38 persone. Latitante da alcuni giorni, Autiero era rientrato dall'Albania e ora si trova in custodia. L'operazione rappresenta un passo importante nella lotta contro il crimine organizzato legato ai furti nelle abitazioni.

Sfuggito al blitz, Salvatore Autiero arrestato nell'aeroporto di Capodichino

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato ieri sera Salvatore Autiero, nato nel 1982, presso l'aeroporto di Capodichino. L'uomo, sfuggito a un blitz precedente, è stato rintracciato e portato in custodia. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata condotte sul territorio napoletano.

Maxi blitz contro i furti in casa: 38 arresti tra Napoli e Lazio

Un’operazione di vaste proporzioni ha portato all’arresto di 38 persone tra Napoli e Lazio, nell’ambito di un’indagine che ha ricostruito oltre 150 episodi di furti in casa. La misura cautelare in carcere mira a smantellare una rete criminale attiva in sette province, evidenziando l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e ai reati contro il patrimonio.

