Fuori strada in contrada Santa Giuliana paura per una donna

Una donna di 38 anni di Massignano è uscita di strada ieri mattina in contrada Santa Giuliana, lungo la strada che collega il paese alla statale Adriatica, di fronte all’hotel ‘Il Contadino’. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, senza che si siano registrati feriti gravi. La dinamica dell’evento è ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’accaduto.

Ha rischiato veramente molto una donna di 38 anni di Massignano che nella mattina di ieri è volata fuori strada in contrada Santa Giuliana, lungo la strada che dal paese scende sulla statale Adriatica di fronte all’hotel ‘Il Contadino’. "Una donna prudente, non eccede mai nella velocità", ha tenuto a precisare il padre della trentottenne. L’ incidente è accaduto in un’insidiosa semicurva in discesa, non protetta da guard rail nonostante i precedenti. Con molta probabilità la carreggiata era ancora umida e la giovane donna deve aver tenuto strettamente la destra finendo con le ruote sull’erba che costeggia la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuori strada in contrada. Santa Giuliana, paura per una donna Leggi anche: Auto si schianta fuori strada: ferita una donna, paura per una bimba di 2 anni Leggi anche: Schianto a Sirone: auto finisce fuori strada, paura per una bambina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fuori strada in contrada. Santa Giuliana, paura per una donna; Massignano, auto fuori strada: ferita una 38enne; Auto fuori strada a Massignano, donna di 38 anni precipita per diversi metri; Incidente in contrada Farina a Crotone, scontro tra due auto: cinque feriti, un uomo trasferito in elisoccorso. Incidente stradale nelle prime ore del mattino a Benevento. Intorno alle 5, in via Luigi Sturzo, un’auto è uscita fuori strada ribaltandosi per cause ancora in corso di accertamento - facebook.com facebook #IncidenteStradale: ieri sera un’auto, a Celledizzo, è finita fuori strada, terminando la propria corsa contro il muro di un’abitazione dopo aver imboccato un pendio. Sul posto i vvf di Peio e di Ossana con le pinze idrauliche che, fortunatamente, non sono servite x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.