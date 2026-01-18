Fugge all’alt folle inseguimento Giovane bloccato e denunciato

Un giovane di 29 anni di origini tunisine ha infranto il codice della strada, rifiutando di fermarsi all’alt durante un controllo della polizia locale. Ha dato inizio a un inseguimento a tutta velocità, che si è concluso con la sua denuncia e la revoca della patente. L’episodio si è verificato in una zona trafficata, evidenziando l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza stradale.

Ha infranto il codice della strada sotto gli occhi di una pattuglia della polizia locale e, invece di fermarsi all’alt, ha accelerato dando così il via a un inseguimento ad alta velocità, terminato dopo diversi chilometri con una denuncia e la revoca della patente a un 29enne di origini tunisine. Patente che, come emerso dagli accertamenti, era stata sospesa al giovane per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ragione presumibile per cui è scattata la fuga. Il fatto è accaduto qualche giorno fa in via Eridano, dove gli agenti erano appostati per un servizio di controllo stradale, ed è sostanzialmente iniziato con l’alt impartito al guidatore di un furgone che aveva appena commesso una violazione del codice stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

