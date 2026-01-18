Dopo le ultime voci di mercato, la situazione di Frattesi e la Juventus si mantiene in fase di definizione. Il giocatore attende una conferma dai bianconeri, mentre il Nottingham Forest si allontana come possibile destinazione. L'Inter ha già presentato una richiesta, ma la decisione finale dipende anche dalla volontà di Frattesi e dalla disponibilità a un prestito. La trattativa resta in evoluzione, con esiti ancora da definire.

Frattesi Juve, il giocatore aspetta i bianconeri ma serve l’apertura al prestito per sbloccare l’affare. Il centrocampista vuole rimanere in Serie A. Il futuro di Davide Frattesi continua a essere uno degli argomenti più caldi e intricati di questa sessione invernale di calciomercato. A fare chiarezza sulla situazione del centrocampista nerazzurro è intervenuto direttamente Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha delineato uno scenario complesso, fatto di incastri mancati e volontà ferree. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un ritorno di fiamma del Nottingham Forest, ma la realtà descritta dall’esperto di mercato è ben diversa e svela un retroscena finora rimasto nell’ombra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, il Nottingham Forest sempre più defilato: la volontà del giocatore può essere decisiva. La richiesta dell’Inter

Mercato Inter, il Nottingham preme per Frattesi ma la volontà del giocatore è un’altra: ecco quale

Il mercato di Inter, Nottingham e Galatasaray si concentra su Frattesi, ma il centrocampista preferisce un’altra destinazione. Mentre le trattative si intensificano, la sua volontà rimane chiara, influenzando le decisioni delle società interessate. In questo contesto, si delineano le possibili evoluzioni future, sempre nel rispetto delle preferenze del giocatore e delle dinamiche di mercato.

Frattesi, ora spunta il Nottingham Forest: la cifra richiesta dall’Inter è chiara

Davide Frattesi continua a essere al centro di interesse di diverse società. Dopo le voci provenienti dalla Turchia, con il Galatasaray che non ha ancora presentato un’offerta, nelle ultime ore si è aggiunta anche una richiesta dal Nottingham Forest. La cifra richiesta dall’Inter sembra essere ormai chiara, lasciando presagire sviluppi futuri nel mercato del centrocampista.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Fareste uno scambio Frattesi-Cambiaso con la Juve - facebook.com facebook

Frattesi sempre più lontano dalla Juve La situazione x.com