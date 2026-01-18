Frassinetti | Posizioni preconcette sui metal detector non vogliamo trasformare le scuole in bunker ma garantire sicurezza dove serve

Paola Frassinetti, Sottosegretario all'istruzione e al merito, ha sottolineato che l’obiettivo delle misure di sicurezza nelle scuole non è trasformarle in bunker, ma garantire un ambiente sicuro dove necessario. Rispondendo alle critiche dell’opposizione, ha precisato che le posizioni preconcette sui metal detector non devono ostacolare l’adozione di interventi mirati a tutelare studenti e personale. La priorità rimane la sicurezza, senza compromessi sulla qualità dell’ambiente scolastico

Paola Frassinetti, Sottosegretario all’istruzione e al merito, ha risposto alle critiche dell’opposizione sulle misure di sicurezza nelle scuole. La rappresentante del governo, in una nota, ha definito strumentali le posizioni contrarie all’installazione dei metal detector negli istituti scolastici. La sottosegretaria ha chiarito che il Ministro Valditara prevede l’adozione di questi dispositivi solo su iniziativa del dirigente scolastico, in accordo con la prefettura. Le scuole non diventeranno bunker secondo quanto dichiarato da Frassinetti. Gli strumenti di sicurezza verranno installati esclusivamente dove esiste una valutazione del pericolo da parte di chi conosce i problemi della scuola e del territorio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara propone metal detector nelle scuole a rischio dopo la morte dello studente a scuola: “Serve una rivoluzione culturale su autorità e responsabilità”

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha proposto l'installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, in seguito alla tragica perdita di uno studente a La Spezia. Durante un’intervista, ha sottolineato la necessità di una rivoluzione culturale che coinvolga autorità e responsabilità per garantire ambienti scolastici più sicuri e controllati. Questa proposta si inserisce nel dibattito sulla sicurezza e sulla tutela degli studenti nelle istituzioni educative italiane.

«Metal detector all?ingresso delle scuole», Valditara: decreto per vietare le lame

Il ministro Valditara ha annunciato un decreto per vietare le lame nelle scuole italiane, introducendo l’uso dei metal detector all’ingresso. Questa misura, già adottata in alcune scuole di Napoli e all’estero, mira a garantire maggiore sicurezza negli istituti scolastici. La decisione si inserisce in un più ampio quadro di politiche per la tutela degli studenti e il rafforzamento delle misure di prevenzione.

