Frasi sessiste contro le donne al Comune Farro | Ricostruzioni non veritiere mi scuso a prescindere

Il consigliere comunale di Capaccio Paestum, Farro, ha negato le accuse di aver pronunciato frasi sessiste durante una riunione della Commissione, definendo le ricostruzioni infondate e scusandosi comunque. Le dichiarazioni sono state fatte in risposta alle denunce di diversi colleghi, che hanno segnalato comportamenti inappropriati durante il confronto istituzionale. La vicenda resta al centro del dibattito pubblico e politico nel comune.

Dopo le accuse lanciate da diversi consiglieri comunali (Angelo Quaglia, Antonio Agresti, Antonio Mastandrea, Gianmarco Scairati, Igor Ciliberti, Mariarosaria Giuliano ed Eustachio Voza, a Capaccio Paestum, su presunte frasi sessiste pronunciate nel corso di una riunione di una Commissione, l'avvocato Luciano Farro, amministratore unico dell'azienda speciale Paistom, risponde: “Apprendo, da ricostruzioni fantasiose e non veritiere, che il sottoscritto avrebbe proferito parole offensive nei confronti del genere femminile in una Commissione Consiliare, in quanto presente per relazionare sull’Azienda Speciale Paistom come Amministratore Unico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: "Vai a casa a lavare i piatti": frasi sessiste contro l'arbitra Leggi anche: Lecce, l’amico di Tatiana: “Avventura di comune accordo, mi scuso” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza non è nuovo a frasi sessiste. Certo che deve avere una vita triste, se deve riempire il proprio tempo in questo modo. Che vergogna. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.