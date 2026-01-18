Franz Di Cioccio compie 80 anni | Quella volta che quasi convinsi Battisti a tornare sul palco Faber? Un grande amico

Franz Di Cioccio, musicista e batterista, celebra gli 80 anni con ricordi e riflessioni sulla sua carriera. Tra aneddoti e amicizie, ricorda momenti significativi, tra cui una proposta a Battisti e il rapporto con Faber. La sua passione per la musica rimane intatta, considerando la batteria come un elemento essenziale del suo modo di vivere e comunicare.

Milano, 18 gennaio 2026 – La batteria, dice, è ancora il suo modo più istintivo di stare al mondo: "Per me il ritmo è un respiro, un gesto fisico. Prima viene il colpo sul rullante e poi le parole". Sul palco, poi, ritrova la stessa urgenza degli esordi: "Ogni concerto è un salto nel vuoto, ma è lì che mi sento vivo". Franz Di Cioccio, cuore pulsante del rock italiano, compie 80 anni il 21 gennaio. E li festeggia come gran parte degli altri compleanni: in tournée con la Pfm, la band fondata nel 1970 e impegnata nei teatri fino al 24 febbraio con lo show "Doppia Traccia". L'energia che mette sul palco, dopo 63 anni di carriera e 7.

