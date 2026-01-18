Fototrappole contro gli schiamazzi

L’amministrazione comunale di Cassolnovo ha installato fototrappole lungo via Lavatelli per contenere gli schiamazzi notturni. Questa misura, richiesta dai cittadini e sostenuta da una petizione, mira a garantire maggiore tranquillità nella zona centrale del paese, particolarmente interessata dai comportamenti di alcuni gruppetti di giovani. Le fototrappole rappresentano uno strumento per favorire il rispetto delle norme e migliorare la qualità della vita dei residenti.

Fototrappole per ridurre il problema degli schiamazzi notturni nella zona centrale di via Lavatelli. Così l'amministrazione comunale di Cassolnovo risponde alla richiesta avanzata dai cittadini, passata anche per la firma di una petizione, esasperati dal comportamento di gruppetti di giovanissimi che hanno reso quella zona del paese poco vivibile. In qualche caso la via è stata utilizzata come latrina a cielo aperto. Al Comune era stata anche richiesta l'emissione di una ordinanza per imporre una sorta di coprifuoco, un provvedimento che, almeno in quei termini, è impossibile da assumere. Per altro il riscontro effettuato dal Comune relativamente alle segnalazioni inoltrate ai carabinieri della stazione di Gravellona, che è competente per territorio, ha fatto emergere il numero molto limitato delle richieste di intervento.

