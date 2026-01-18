Fosso c’è la Maceratese Serve una prestazione top
Il Fossombrone torna al "Bonci" dopo aver superato l’UniPomezia in una gara tutt’altro che semplice, con il risultato rimasto in bilico fino ai minuti finali, quando gli ospiti sono stati costretti a difendere il vantaggio fino al triplice fischio. Gli uomini di mister Giuliodori hanno così conquistato tre punti di fondamentale importanza in chiave salvezza, riuscendo a tenere le inseguitrici a distanza di sicurezza e dando continuità al proprio cammino. Oggi servirà un’altra prestazione di spessore per proseguire nella giusta direzione, perché a Fossombrone arriva una Maceratese agguerrita, determinata a strappare punti ai metaurensi per allontanarsi dalla zona calda della classifica e accorciare proprio sui diretti avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In totale sono appena cinque i precedenti fra la Maceratese e il Fossombrone. Nella stagione 2011-12 in Eccellenza doppia vittoria per la Maceratese che vince all'Helvia Recina 1-0 con un gol di De Marco e si ripete al "Bonci" di Fossombrone per 2-1 con gol
