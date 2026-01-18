Fosco Maraini Dalla Garfagnana al Goldoni

Fosco Maraini, scrittore e antropologo italiano, ha attraversato diverse realtà nel corso della sua vita. Nato a Firenze, ha vissuto tra la Garfagnana e le zone più remote del mondo, per poi tornare a vivere, in età avanzata, tra le montagne delle Alpi Apuane. La sua storia si conclude nel 2024 nel piccolo cimitero dell’Alpe di Sant’Antonio, lasciando un patrimonio di studi e testimonianze culturali.

Dalla nascita a Firenze alla Garfagnana fino a raggiungere i confini più remoti del mondo, per tornare infine da anziano a vivere in una casa isolata alle pendici delle Alpi Apuane e infine riposare, dal 2024, nel piccolo cimitero dell' Alpe di Sant'Antonio. E' la vicenda umana di Fosco Maraini, antropologo, orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta, che rivive attraverso la memoria della figlia Dacia, nota scrittrice, con il lavoro teatrale "Fosco Maraini. Il Gioco dell'Universo – Un padre e una figlia", che verrà rappresentato martedì 17 febbraio al Teatro Goldoni di Firenze, in collaborazione con la sezione " Garfagnana " di Castelnuovo del Club Alpino Italiano.

