Forteto | Unione Comuni del Mugello cancella citazione sul sito Dopo l’attacco di Fdi

L’Unione dei Comuni del Mugello ha rimosso dal proprio sito la citazione sulla cooperativa Il Forteto, dopo le polemiche sollevate da Fratelli d’Italia. In passato, la cooperativa era presentata come un’eccellenza locale nel settore del pecorino toscano. La decisione si inserisce nel contesto di un’attenta valutazione delle informazioni pubblicate, in risposta alle recenti contestazioni.

FIRENZE – La cooperativa Il Forteto descritta sul sito dell’Unione dei Comuni del Mugello come un’eccellenza del territorio per la produzione del pecorino toscano. A sollevare la questione il deputato e presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare sul Forteto, Francesco Michelotti, che in una nota dichiara: “Sul sito ufficiale dell’Unione dei comuni del Mugello si trova citata la cooperativa ‘Il Forteto’ come unica grande azienda della zona nella produzione del pecorino toscano. Il fatto che su uno strumento ufficiale sul web, nella sezione della promozione turistica e dei prodotti tipici venga presentata ancora oggi quella struttura come un’eccellenza è un fatto che avvilisce un territorio che già ha subito conseguenze pesanti per i gravi fatti accaduti nella comunità del Forteto, con le sentenze che hanno accertato abusi avvenuti anche in contesti lavorativi e della produzione”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

