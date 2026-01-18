formula 1 ecco le date delle presentazioni delle monoposto per il 2026

Le principali scuderie di Formula 1 hanno annunciato le date delle presentazioni delle monoposto per la stagione 2026. Red Bull aprirà il calendario il 15 gennaio, seguita da Haas il 19 gennaio. Audi presenterà la propria vettura il 20 gennaio, mentre Ferrari e Alpine terranno le presentazioni il 23 gennaio. Questi eventi segnano l'inizio delle attività ufficiali per il nuovo campionato.

Cominciano a scaldarsi i motori. La Formula 1 entra ufficialmente nel vivo in vista della stagione 2026, che sarà caratterizzata da un regolamento completamente rinnovato. Intanto, i team annunciano le date di presentazioni delle loro monoposto. Il calendario delle presentazioni si inserisce in un contesto particolarmente intenso: già nella parte finale di gennaio infatti, le nuove vetture sfrecceranno in pista per i primi test – i cosiddetti shakedown – sul circuito di Barcellona-Catalogna, a Montmelò. Sarà l’occasione per vedere la prima volta all’opera le monoposto progettate secondo i nuovi dettami tecnici della Federazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La stagione 2026 della Formula 1 si avvicina, segnando un importante cambiamento tecnico con vetture e power unit riviste. Le scuderie hanno annunciato le date delle presentazioni ufficiali, i test invernali e i debutti, offrendo un’anteprima delle novità che caratterizzeranno il campionato. Di seguito, il calendario completo per seguire l’evoluzione delle monoposto e prepararsi alle sfide della nuova era.

