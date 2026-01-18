Formica | Ampliamento una scelta irresponsabile che sacrifica il territorio

Il Partito Democratico di San Vito dei Normanni si oppone fermamente all’ampliamento della discarica di Contrada Formica. Consideriamo questa scelta rischiosa per il territorio, potenzialmente dannosa e irresponsabile. Riteniamo fondamentale tutelare l’ambiente e prevenire conseguenze negative per la comunità. La nostra posizione è chiara: difendere il territorio è una priorità, e ogni intervento deve essere valutato con attenzione e rispetto per il contesto locale.

