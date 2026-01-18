formazioni ufficiali torino roma le scelte di baroni e gasperini per la partita di serie a

Ecco le formazioni ufficiali di Torino Roma per la 21ª giornata di Serie A 20252026. Baroni e Gasperini hanno scelto gli schieramenti che scenderanno in campo alle 18:00, determinando le strategie e i ruoli di ciascuna squadra. La partita rappresenta un momento importante del campionato, con le formazioni pronte a confrontarsi per ottenere un risultato favorevole in questa fase della stagione.

Calciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte.Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro! Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico allunga i tempi dell’affare? C’è un rischio nell’operazione dei granata.Ultimissime Chiesa Juventus, il ritorno si allontana: in casa bianconera filtra forte pessimismo e prende corpo una virata netta su. Infortunati Napoli: l’esito degli esami di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni verso Copenaghen e Juventus Genoa, De Rossi non si sofferma sul mercato: «Non è giusto che ne parlo quando i ragazzi sono giù che si leccano le ferite. Porto troppo rispetto a loro» Parma, Cuesta dopo il pareggio col Genoa: «Abbiamo provato a vincere, i ragazzi si sono spremuti al massimo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Formazioni ufficiali Roma Torino: i titolari di Gasperini e Baroni per la Coppa Italia

Ecco le formazioni ufficiali di Roma e Torino per l'ottavo di finale di Coppa Italia, con le scelte dei tecnici Gasperini e Baroni. Questa sera alle 21:00, allo Stadio Olimpico, si affrontano due squadre in cerca di avancare nel torneo, con l'obiettivo di ottenere un risultato importante in una sfida che promette attenzione e intensità.

#Pescara- #Modena, le formazioni ufficiali x.com

BARI-JUVE STABIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: TORNA DORVAL DAL 1' Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Pucino (c), Nikolaou, Mane, Braunoder, Verreth, Dorval, Maggiore, Antonucci, Gytkjaer A disp.: Pissardo, Marfella, Burgio, Pagano, Bellomo, Mero - facebook.com facebook