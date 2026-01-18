Formazioni ufficiali Bologna Fiorentina | le scelte di Italiano e Vanoli Attacco pesante per i rossoblù sorprese viola…

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna e Fiorentina per la 21ª giornata di Serie A 202526, con le scelte di Italiano e Vanoli. Il match, in programma allo stadio Renato Dall’Ara, presenta alcune novità tattiche e strategie diverse, con un attacco deciso per i rossoblù e sorprese nelle fila viola. Un confronto importante per la classifica e l’andamento della stagione.

La ventunesima giornata di Serie A vive un pomeriggio dalle emozioni forti e contrastanti allo stadio Renato Dall'Ara. Alle ore 15:00 va in scena Bologna-Fiorentina, una partita che va oltre il semplice fatto agonistico. Il "Derby dell'Appennino" si disputa infatti in un clima surreale, segnato dal lutto per la scomparsa del Presidente viola Rocco Commisso. Prima del fischio d'inizio, le squadre e tutto lo stadio osserveranno un minuto di silenzio, poi la palla rotolerà per espressa volontà della famiglia del patron, che ha voluto onorare l'impegno sportivo. I padroni di casa arrivano al match con la necessità di ritrovare certezze.

