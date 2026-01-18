Fognini l’incontro con Pellegrini e la battuta sulla gravidanza | Ehi cicciona…

Federica Pellegrini e Fabio Fognini si sono incontrati a Milano durante un evento di EA7 Emporio Armani, fornitore ufficiale delle divise del Team Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. I due atleti hanno scattato un selfie, scambiandosi alcune battute informali, tra cui una sulla gravidanza di Pellegrini. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione tra campioni italiani in un contesto ufficiale.

Selfie tra campioni a Milano. Federica Pellegrini e Fabio Fognini si sono incontrati nel corso di un evento organizzato da EA7 Emporio Armani, fornitore ufficiale delle divise del Team Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'occasione ha permesso all'ex tennista e all'ex nuotatrice di ritrovarsi e .

Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha condiviso un momento divertente con Matteo Giunta, mostrando le tipiche voglie di questa fase. La coppia ha regalato un breve siparietto domestico, evidenziando con semplicità e spontaneità le emozioni legate all’attesa. Un episodio che riflette l’intimità e la naturalezza di un momento importante nella vita di Federica e del suo partner.

