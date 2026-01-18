Flavio Cobolli ha espresso le sue difficoltà durante l’incontro agli Australian Open 2026, sottolineando di essere stato completamente svuotato di energie, il che ha influenzato la sua performance. La partita contro Arthur Fery si è conclusa con delusione e amarezza, lasciando spazio a riflessioni sul percorso del tennista e sulle sfide affrontate nel torneo.

Delusione e amarezza sono i sentimenti che accompagnano Flavio Cobolli al termine della sua partita d’esordio agli Australian Open 2026 contro il britannico Arthur Fery. Il tennista romano era arrivato a Melbourne con l’obiettivo di fare bene e conquistare punti importanti in classifica mondiale, ma il suo Slam si è concluso subito. Cobolli è stato sconfitto nettamente al primo turno con il punteggio di 7-6(1), 6-4, 6-1 in favore del giocatore del Regno Unito. Un risultato che, come spiegato dallo stesso azzurro, è stato fortemente condizionato da problemi fisici emersi a ridosso del match. “ Era tutto sotto controllo fino a mezz’ora prima della partita, mi ero anche riscaldato bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli svela il problema: “Dovevo andare in bagno. Completamente svuotato di energie”

