Fiume o morte trionfa agli European Film Awards | è il miglior documentario europeo

Da triesteprima.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Fiume o morte!”, il docu-film del giovane regista fiumano Igor Bezinovi?, è il miglior documentario europeo. Il riconoscimento European Documentary è stato conferito alla cerimonia degli European Film Awards 2026, che ha avuto luogo a Berlino nella serata di ieri, 17 gennaio, nella quale sono. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

