Fitp e Unpli fanno rete a difesa delle tradizioni | firmato protocollo d’intesa

La Federazione italiana tradizioni popolari Ets e l'Unione nazionale Pro Loco d’Italia - Sezione Puglia hanno firmato un protocollo d’intesa a Bari, con l’obiettivo di collaborare nella tutela e promozione delle identità culturali locali. Questa partnership mira a valorizzare le tradizioni popolari e rafforzare la rete tra le realtà territoriali, contribuendo alla conservazione del patrimonio culturale delle comunità pugliesi.

Avellino, firmato il Protocollo d’Intesa tra Comune e SOS Impresa: nasce una rete più forte contro racket e usura

Il Comune di Avellino e SOS Impresa hanno firmato un Protocollo d’Intesa per rafforzare la collaborazione nella prevenzione di racket e usura. L’accordo, siglato il 13 gennaio 2026, mira a promuovere iniziative di legalità e tutela delle attività economiche locali. La collaborazione tra istituzioni e associazioni rappresenta un passo importante per creare una rete più efficace contro la criminalità e sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio.

