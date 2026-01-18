Fisco Rubano FI | Dati Cgia confermano meno tasse e più tutele per le famiglie

Secondo i dati dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, il ritorno del centrodestra al governo ha portato a una riduzione delle tasse per le famiglie italiane, pari a circa 33 miliardi di euro. Questi risultati evidenziano un miglioramento delle condizioni fiscali e un incremento delle tutele per le famiglie, contribuendo a una situazione più equilibrata e sostenibile nel panorama economico nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “I dati dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre confermano che con il ritorno del centrodestra alla guida del Paese le famiglie italiane hanno potuto beneficiare di una riduzione del carico fiscale pari a 33 miliardi di euro. Un ottimo risultato, frutto di una linea politica coerente e di quattro manovre economiche che hanno messo al centro chi lavora e chi produce”. Lo dichiara Francesco Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie. “È un percorso che porta la firma dell’impostazione riformatrice e liberale di Forza Italia: dal taglio dell’Irpef agli interventi sul cuneo fiscale, diventato strutturale, per aumentare il potere d’acquisto e dare respiro a famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

